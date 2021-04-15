Анатолий Вассерман предложил вернуть деньги по советским вкладам

Российский журналист, публицист, эрудит и аналитик Анатолий Вассерман предложил компенсировать потерянные сбережения граждан СССР. По словам политолога, правительство должно принять такой закон о компенсации потерянных вкладов, чтобы выплатить советские долги гражданам в прямом эквиваленте, передает «РЕН ТВ».

Анатолий Вассерман раскритиковал заявления бывшего главы Счетной палаты Сергея Степашина о том, что выплатить долги по советским вкладам в прямом эквиваленте является абсолютно невозможным. В ходе дискуссионного клуба «Всё по уму», который начал работу в формате круглых столов 15 апреля, ключевой темой стал именно поиск решений по насущным вопросам, в том числе и компенсация советских долгов для российских граждан.

Публицист подчеркнул, что российское правительство просто обязано восполнить свой долг перед советскими гражданами и компенсировать им то, что они утратили в процессе либерализации цен.

«По счетам нужно платить, и наши власти должны это понимать. Люди не виноваты в создании дикого рынка и гиперинфляции, и им необходимо вернуть долг в прямом эквиваленте», - заявил Анатолий Вассерман.

Аналитик отметил, что 1 советский рубль должен быть приравнен к 500 нынешним рублям, и советские вкладчики должны рассчитывать на солидную компенсацию от правительства.

«Правительство не желает рассматривать этот вопрос потому, что боится, что экономическая политика 1990-х годов будет признана ошибочной. В основном против выступают именно представители либеральных реформ того периода», - добавил Вассерман.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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