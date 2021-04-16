Пугачева поддержала певицу Manizha и предложила изменить текст песни для «Евровидения»

Сегодня, 00:29

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Пугачева поддержала певицу Manizha и предложила изменить текст песни для «Евровидения»
Алла Пугачева

Примадонна российской эстрады, 72-летняя Алла Пугачева посетила YouTube-шоу своего супруга, шоумена Максима Галкина «Музыкалити». Очередной песней для «оценивания» стала композиция певицы Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на конкурсе Евровидение в этом году. Алла Борисовна высказала свое мнение о данном произведении. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Напомним, что 15 апреля Пугачева отметила свой День рождения. В честь этого Галкин сделал еще один выпуск своего шоу с супругой. Второй гостьей «Музыкалити» стала молодая певица Zivert.

Безусловно, ведущий не смог обойти стороной нашумевшую песню «Русская женщина» певицы Манижи. В последнее время композиция наделала много шума. Стоит отметить, что Алла Борисовна довольно быстро узнала эту песню и слушала ее с улыбкой на лице.

После этого Пугачева призналась, что ей очень нравится творчество Манижи. По ее словам, это одна из немногих современных певиц, которую можно назвать личностью. Очень яркая и характерная.

«Сама песня очень подходит для Евровидения. Я бы ее по-другому начала: «Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина и плевала я на все». Так бы было замечательно», - посоветовала Алла Борисовна.

Стоит отметить, что оппонентка Примадонны Zivert довольно низко оценила данную песню, хотя неплохо отозвалась о самой Маниже и об ее раннем творчестве.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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