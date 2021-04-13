Регина Тодоренко вычислила, кто в «Маске» Заяц

Регина Тодоренко является одним из членов жюри в шоу «Маска», где знаменитости предстают на сцене в костюмах разных персонажей. Тодоренко провела тайное расследование и рассекретила, кто находится в образе Зайца.

Звезда вычислила Зайца во время записи шоу «Импровизация». Она в это время брала небольшие интервью у участников за кулисами программы.

Когда Тодоренко задавала вопросы актеру Арсению Попову, он в какой-то момент отказался отвечать и сам сказал, что он Кролик из шоу «Маска».

При этом осталось неизвестным, сказал ли актер правду или он решил так пошутить. Также остается загадкой, почему Попов сказал вместо Зайца Кролик, ведь оригинальное название образа в шоу «Заяц». Тодоренко ошарашил такой ответ, и она уточнила, серьезно ли говорит актер. На что Попов заявил, что больше ничего не скажет. Многие поклонники проекта считают, что вполне возможно, что в образе Зайца прячется Арсений Попов.

В настоящий момент времени в телепроекте принимают участие шесть засекреченных масок: Носорог, Крокодил, Лама, Змея, Неваляшка и Заяц.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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