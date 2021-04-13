Карпович поделилась подробностями романа с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович в программе «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» впервые рассказала о романе с Павлом Прилучным. Она призналась, что не собиралась начинать отношения с коллегой. По словам Мирославы, до встречи с Павлом она мужчин-актеров никак не воспринимала. Карпович, которая с юного возраста вращалась в актерской среде, знает о царящих там нравах. По ее словам, актеры - это люди, которые щипают себе брови и любуются своими кубиками пресса. Ходят слухи, что Карпович и звезда «Мажора» давно встречаются, но свои отношения не комментируют.

Сейчас популярная актриса понимает, что род деятельности любимого мужчины не имеет значения. Она считает, что своего мужчину следует принимать таким, какой он есть.

Мирослава рассказала о подарке Павла на ее 35-летие - восхитительной прогулке на вертолете.

Актриса рассказала, что в тот день Павел попросил ее надеть вечернее платье и подготовиться к выходу в свет. Сначала они поужинали в дорогом ресторане. Но главный сюрприз был впереди. Возлюбленный посадил Мирославу в вертолет, и они поднялись высоко в небо. А на земле она увидела послание, выполненное на белом снеге из красного песка:

«Мирусь, с днем рождения».

Стоит ли говорить, что Мирослава была очень растрогана бесконечными подарками от Павла. Она призналась, что с ней ничего подобного не происходило.

Вероятно, не зря поговаривали, что ради Мирославы Карпович Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. Выходит, что с новой возлюбленной актер счастлив уже почти год.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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