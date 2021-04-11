Катя Лель в очередной раз рассказала о контактах с инопланетянами

Катя Лель рассказала о контактах с инопланетянами.

Кто как, а певица Катя Лель верит в существование инопланетян. Более того, часто с ними контактирует, о чем и не раз уже сообщала своим поклонникам. Первый их контакт случился еще 28 лет назад. По ее словам, реальность пришельцев «подтверждена и проверена тысячи раз всем человечеством». Об этом сообщает NEWS.ru.

Так, певица призналась, что не раз контактировала с представителями других миров и при этом ощущались изменения в вибрациях голосовых связок. По ее словам, такой способности ее обучили пришельцы.

«Происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Совсем недавно мы выпустили альбом исцеляющих мантр с духовным лидером из Америки, и эти мантры несут серьёзную целительную силу. Поэтому эти частоты, они видоизменяются и набирают всё большую частоту, для того чтобы она меняла сознание людей и исцеляла. Понимаете, всё, что нас окружает, — это энергия, всё, что в нас есть, — это энергия, поэтому мы очень много делаем открытий для себя», — поделилась артистка с подписчиками своими мыслями.

Артистка призналась, что не испытывает страха перед инопланетянами, потому что мысли ее добрые и позитивные. А, значит, и мир должен ответить ей тем же. По ее словам, человеку, мыслящему негативно, попадутся негативно настроенные пришельцы.

«Это моя жизнь, это высшие силы света, добрые вибрации, если они с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить, и ты понесёшь это дальше во благо людям, если ты достоин этого», — говорит Катя Лель.

Ранее артистка показывала видео, где ей удалось заснять прямо с балкона своей квартиры «летающую тарелку».

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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