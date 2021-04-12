Богомолов появился на траурном мероприятии без Собчак после сообщений об разводе

Вчера, 22:09

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Богомолов появился на траурном мероприятии без Собчак после сообщений об разводе

Недавно общественность стала подозревать, что брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова дал трещину. Несмотря на то, что пара пока никак не комментировала эти слухи, супруг Ксении дал повод убедиться в правдивости сплетен. Об этом сообщает «Экспресс газета».

9 апреля на 97-м году жизни скончался известный радиоведущий и театральный режиссер Эмиль Верник. 13 апреля в стенах Московского художественного театра имени Чехова состоялось прощание с артистом. Мероприятие посетило много российских актеров. Среди них оказались и Федор Бондарчук, и Марина Зудина, и Владимир Машков. Там же был замечен Константин Богомолов, но без сопровождения супруги.

Журналисты запечатлели режиссера в траурном наряде с охапкой красных роз в руках. В попытке выяснить, почему же Константин явился на прощание с Верником в одиночестве, оказалось, что Ксения Собчак отправилась на Мальдивы. При этом она призналась, что улетела на курорт исключительно по работе. Там она должна будет вести праздник по случаю юбилея клиента.

Однако общественность этим оправданиям не поверила. Многие уверены, что брак Собчак и Богомолова дал трещину и вскоре страна узнает об их разводе.

Напомним, что слухи о разногласиях в отношениях звездной пары появились после премьеры оперы «Кармен» в Перми, постановщиком которой стал Константин. Очевидцы утверждают, что на мероприятии артист демонстративно игнорировал Собчак. Кроме того, в зрительном зале он сел отдельно от жены. Рядом с ним была некая брюнетка.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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