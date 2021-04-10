Манижа заявила, что не собирается впадать в депрессию из-за активизации хейтеров

Сегодня, 06:54

0

Image 16+
Манижа заявила, что не собирается впадать в депрессию из-за активизации хейтеров

29-летняя российская скандальная певица таджикского происхождения Манижа заявила, что не собирается впадать в депрессию из-за активизации хейтеров. Несмотря на ареол провокационности, скандала и аморальности, исполнительница не собирается отказываться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение 2021», передает «ИноСМИ».

Феминистская баллада «Русская женщина», с которой певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», вызвала волну негатива и возмущения общественности — девушка подверглась сильной травле в соцсетях и даже прямым угрозам от анонимных пользователей. Манижа получала оскорбления не только за происхождение и тексты своих песен, которые некоторые сочли экстремистскими, но и презрение за свое нерусское происхождение.

«Я не позволю себе сломаться. Если бы я сейчас не выдержала и сломалась из-за „хейтеров", начала бы плакать, начала бы говорить „о боже", то тем самым я бы показала, что все, что они говорят, это правда. А так я понимаю, что в большинстве случаев эта травля вызвана завистью, ограниченным умом, желанием пропиариться и поднять скандал. Я спокойна, потому что понимаю, что мои принципы верны, и я от них никогда не отступлюсь», - поделилась Манижа. 

Девушка подчеркнула, что благодаря своему статусу одной из первых российских звезд Инстаграм-музыки она может не только ограничиваться поп-музыкальной индустрией. 

«Я люблю творческие эксперименты, общественную деятельность, съемки клипов и прочее. Но я также очень люблю и музыку, причем самую разную. Я Манижа, я могу себе это позволить», - добавила певица.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Манижа заявила, что не собирается впадать в депрессию из-за активизации хейтеров

Сегодня, 06:54

Поклонники шоу «Маска» назвали своих любимчиков

Вчера, 08:34

Алексей Кортнев заступился за Манижу

10-04-2021, 11:29

Половина россиян равнодушна к тому, что певица Манижа поедет на Евровидение

9-04-2021, 16:29

Пугачева записала саундтрек к картине «Чернобыль» Данилы Козловского

9-04-2021, 14:59

Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассекретил среди участников Светлану Лободу

9-04-2021, 06:39

Певец Филипп Киркоров назвал себя безработным артистом из-за пандемии

8-04-2021, 21:59

Критик Сергей Соседов обвинил организаторов конкурса «Новая волна» в жадности

8-04-2021, 20:59

Сербский актер Милош Бикович стал членом жюри Московского кинофестиваля

8-04-2021, 06:54

Телеведущий Норкин закончил передачу «Место встречи» анекдотом про симфонический оркестр

7-04-2021, 23:04

Сын Заворотнюк сделал громкое заявление

7-04-2021, 13:09

Шейнин пожелал Охлобыстину здоровья в ответ на его критику телеканала

6-04-2021, 22:39

Британский режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новый фильм «Гнев человеческий»

6-04-2021, 20:54

Ведущий шоу «Маска» рассказал о судьбе Змеи

5-04-2021, 14:19

Юлианна Караулова раскрыла личность Единорога на шоу «Маска»

3-04-2021, 14:09

Самбурская пригрозила раскрыть тайны Дробыша

2-04-2021, 21:29

Маргарита Грачева, которой первый супруг отрубил кисти рук, объявила о беременности

2-04-2021, 15:39

Любовница Мамаева потребовала 15 тысяч евро за интервью

2-04-2021, 13:14

Родригез поддержал возмущенных зрителей шоу «Маска»

2-04-2021, 11:29

Российская актриса пожаловалась на высокую дороговизну жилья в Москве

2-04-2021, 10:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров