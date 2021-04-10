29-летняя российская скандальная певица таджикского происхождения Манижа заявила, что не собирается впадать в депрессию из-за активизации хейтеров. Несмотря на ареол провокационности, скандала и аморальности, исполнительница не собирается отказываться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение 2021», передает «ИноСМИ».

Феминистская баллада «Русская женщина», с которой певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», вызвала волну негатива и возмущения общественности — девушка подверглась сильной травле в соцсетях и даже прямым угрозам от анонимных пользователей. Манижа получала оскорбления не только за происхождение и тексты своих песен, которые некоторые сочли экстремистскими, но и презрение за свое нерусское происхождение.

«Я не позволю себе сломаться. Если бы я сейчас не выдержала и сломалась из-за „хейтеров", начала бы плакать, начала бы говорить „о боже", то тем самым я бы показала, что все, что они говорят, это правда. А так я понимаю, что в большинстве случаев эта травля вызвана завистью, ограниченным умом, желанием пропиариться и поднять скандал. Я спокойна, потому что понимаю, что мои принципы верны, и я от них никогда не отступлюсь», - поделилась Манижа.

Девушка подчеркнула, что благодаря своему статусу одной из первых российских звезд Инстаграм-музыки она может не только ограничиваться поп-музыкальной индустрией.

«Я люблю творческие эксперименты, общественную деятельность, съемки клипов и прочее. Но я также очень люблю и музыку, причем самую разную. Я Манижа, я могу себе это позволить», - добавила певица.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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