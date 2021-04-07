Пугачева записала саундтрек к картине «Чернобыль» Данилы Козловского

15 апреля состоится премьера продюсерской работы Данилы Козловского «Чернобыль». Но Алле Пугачевой и Максиму Галкину уже довелось посмотреть эту картину.

«Мы с Аллой месяц назад стали первыми зрителями фильма «Чернобыль» Данилы Козловского», - написал юморист в Instagram.

Галкин также отметил, что ему очень понравилась работа режиссера и он назвал ее талантливой. По его словам, фильм о любви и героизме получился драматичным и захватывающим.

Шоумен также отметил, что для его жены «Чернобыль» - это часть ее жизни. Галкин пояснил, что именно он имеет ввиду. Как оказалось, в 1986 году Алла Борисовна отличилась настоящим героизмом. Она и ее коллектив отправились с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов аварии на АЭС. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Певица рисковала, она могла бы отказаться, но все же поехала. Это был необыкновенный концерт со слезами на глазах и улыбками на измученных лицах самоотверженных людей, многие из которых были обречены на нездоровье и даже смерть, написал Галкин.

Как подчеркнул Максим, для Аллы это было профессиональный подвиг и порыв души.

Алла Борисовна записала клип к фильму, в котором по-новому исполнила саундтрек «Мы в этой жизни только гости». Продюсер картины Александр Роднянский написал в Instagram, что фильм «Чернобыль» произвел на Ппимадонну сильное впечатление.

Картина о событиях того далекого года, который всколыхнул весь мир, – первый масштабный российский проект, повествующий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой фильма – пожарный Алексей Карпушин, который в прошлом был настоящим сердцеедом. Полюбив Олю, герой меняется. Вместе с ней он хочет начать жизнь заново, перебравшись поближе к морю. Но авария на АЭС рушит его планы, как и надежды тысяч людей.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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