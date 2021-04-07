Половина россиян равнодушна к тому, что певица Манижа поедет на Евровидение

Сегодня, 16:29

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Половина россиян равнодушна к тому, что певица Манижа поедет на Евровидение

По данным соцопроса компании «Левада-центра», более половины опрошенных россиян высказали полное равнодушие к тому, что участником международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет скандальная исполнительница Манижа. Только 18% респондентов высказали категорическое несогласие с выбором такой кандидатуры, а 13% россиян отнеслись положительно к участию певицы в «Евровидении». Об этом пишет «Znak».

Из тех, кто не одобрил такую кандидатуру, около 55% указали, что им не нравится творчество певицы, а 27% высказались, что Россию должна представлять россиянка по национальности. Примечательно, что именно среди россиян в возрасте 18-24 лет был достигнут самый высокий показатель одобрения кандидатуры Манижи для участия в Евровидении — 20% респондентов дали позитивный ответ. При этом россияне в возрасте 55 лет и старше предпочли бы видеть в качестве участника Евровидения другого кандидата, творчество которого «не несло бы аморальный подтекст». Примечательно, что в адрес скандальной певицы Манижи отрицательно высказывалась и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая назвала творчество певицы «полным бредом»

Из-за обвинения песни Манижи «Русская женщина» в оскорблении и унижении человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности следственный комитет РФ по заявлению АНО «Ветеранские вести» начал проверку этого трека.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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