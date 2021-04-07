Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассекретил среди участников Светлану Лободу

Сегодня, 06:39

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Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассекретил среди участников Светлану Лободу
Анатолий Цой

Победитель первого сезона нашумевшего вокального шоу «Маска» Анатолий Цой предположил, кто может скрываться под костюмом Змеи. Об этом сообщает «Собеседник».

На телеканале НТВ продолжается второй сезон популярного шоу «Маска». Зрители теряются в догадках, кто скрывается за костюмами их фаворитов, и не могут дождаться очередного выпуска программы. Свои комментарии дал победитель первого сезона Анатолий Цой, который пристально следит за каждым выпуском и уже имеет своих лидеров.

По словам артиста, в костюме Змеи может выступать певица Светлана Лобода. Тем более, члены жюри придерживаются такого же мнения. Однако у них есть два варианта: либо это Лобода, либо Юлия Паршута.

Кроме того, Анатолий выразил свое сожаление по поводу того, что программу покинула Марина Кравец, которая скрывалась под маской Солнца. Певец добавил, что именно она была его фавориткой, потому он очень расстроился, когда резидентка Comedy Club выбыла.

«Это шоу. Здесь очень важно везение. Мне кажется, что Марина все-таки должна была продержаться еще несколько эфиров. Она очень талантливая и не до конца себя проявила», - искренне поделился Цой.

Анатолий вспомнил о моменте, когда одержал победу в шоу «Маска». Певец до конца был уверен в том, что победителем станет Лариса Долина, однако члены жюри отдали предпочтение молодому артисту. Цой признается, что данный проект принес ему новую волну популярности.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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