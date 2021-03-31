Маргарита Грачева, которой первый супруг отрубил кисти рук, объявила о беременности

Маргарита Грачева, которой первый муж Дмитрий Грачев из ревности отрубил кисти обеих рук, объявила о беременности. Девушка ждет третьего ребенка.

«В ближайшем будущем нас станет на одного больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас», — написала она в своем Инстаграм.

После трагедии, которая разыгралась в конце 2017 года, за жизнью Маргариты следила вся страна. Дмитрий Грачев, съедаемый ревностью, тогда вывез ее в лес на машине и отрубил ей кисти рук.

Потом все же затолкал супругу в авто, привез и бросил под больницей. Врачи совершили настоящее чудо - они сумели спасти девушке одну конечность. Вторая, к сожалению, не прижилась. Вместо нее установили биомеханический протез, деньги на который помогали собирать россияне, проникшиеся ее судьбой.

Дмитрия Грачева, от которого Маргарита родила двоих детей, суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей.

Девушка вышла замуж за петербуржца и счастлива. Они ждут третьего ребенка.