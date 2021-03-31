Родригез поддержал возмущенных зрителей шоу «Маска»

Сегодня, 11:29

Александр Зуев

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Родригез поддержал возмущенных зрителей шоу «Маска»
Тимур Родригез

Похоже, на шоу «Маска» вспыхнул очередной скандал. И все из-за ухода Марины Кравец, скрывавшейся в костюме Солнца. Зрители считают, что юмористке указали на выход незаслуженно. Они возмущены высказыванием члена жюри Филиппа Киркорова, заявившего, что оставит Единорога, так как за него болеют его дети, которые присутствуют на всех съемках «Маски». Но разве Единорог лучше выступил, чем Солнце, задают вопрос зрители. 

Вообще, профессиональный член жюри не может такое говорить, замечают они. Словом, зрители считают, что Кравец покинула шоу из-за нечестной игры судей. Когда члены жюри должны были решить, кого оставить в шоу — Единорога или Солнце, то Регина Тодоренко просто подкинула монетку, а Филипп Киркоров прислушался к мнению своей дочери, Аллы-Виктории, которая являлась поклонницей Единорога. 

В результате Кравец, которая считалась одной из самых сильных участниц, ушла из проекта. Публика сочла такое решение несправедливым.

На стороне возмущенных поклонников шоу выступил Тимур Родригез. Певец, который старался быть объективным, не хотел ухода Кравец с проекта и первым догадался, кто скрывается за костюмом. Певец признался, что каждый выпуск ждал выхода Кравец, пишет sobesednik.ru.

Родригез сказал, что очень хорошо понимает разъяренных зрителей, так как сам расстроился из-за итогов последнего выпуска.

Ранее о скандалах, сотрясающих проект «Маска», рассказал известный правдоруб, актер Станислав Садальских.

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