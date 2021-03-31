Российская актриса пожаловалась на высокую дороговизну жилья в Москве

Сегодня, 10:49

Александр Зуев

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Российская актриса пожаловалась на высокую дороговизну жилья в Москве
Актриса Светлана Пермякова

Квартирный вопрос всегда был актуальным в России. С этой проблемой сталкиваются не только обычные граждане, но и многие знаменитости.

Так, звезда сериалов «Интерны» и «Солдаты» Светлана Пермякова пожаловалась на дорогую московскую недвижимость.

Недавно популярная актриса переехала в новую трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте. Она призналась, что ей пришлось взять ипотеку, хотя хотелось обойтись без этого. Светлана также заметила, что жизнь в столице такая же дорогая, как и жилье. В новой квартире актриса проживает вместе с восьмилетней дочерью. Она довольна тем, что у нее есть работа, которая позволяет ей не стать должницей.

Пермякова также рассказала о том, как трудно искать источник доходов во время пандемии коронавируса. 

«Мне не до амбиций и главных ролей, нужно было просто заработать на хлеб насущный», — подчеркнула актриса. 

Друзья, конечно, помогли бы ей, но она решила не брать у них денег, потому что должна заработать самостоятельно.

Актриса пермских театров Светлана Пермякова стала популярной после участия в высшей лиге КВН в составе команды «Парма». После этого комедийную актрису стали приглашать на телевидение: она снялась в сериале «Счастливы вместе», в фильме «Большая ржака», участвовала в проектах «Одна за всех» и «Украина слезам не верит». В сериале «Интернах» Пермякова сыграла старшую медсестру Любовь Михайловну Скрябину, пишет lenta.ru.

Ранее стало известно, что супруге российского актера Дмитрия Гусева, скончавшегося в начале 2021 года, неравнодушные граждане помогли погасить ипотечную задолженность. Об этом рассказал Олег Леушин, руководитель Московского театра на Юго-Западе, где Гусев работал на протяжении двух десятилетий.

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