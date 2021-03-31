Критик Сергей Соседов раскритиковал артистов, не поехавших на «Славянский базар» в Белоруссию

Сегодня, 08:19

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Критик Сергей Соседов раскритиковал артистов, не поехавших на «Славянский базар» в Белоруссию

Российский музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал артистов, которые по политическим соображениям отказались принимать участие в белорусском фестивале «Славянский базар». 

Так, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, фестиваль «Славянский базар», который проходит в Витебске, все же состоится. По традиции, мероприятие посещают звезды из Украины, России и Белоруссии.

Однако в этом году многие российские артисты отказываются от выступления на мероприятии, опасаясь его политизированности. Запрос на приглашение уже отклонили Михаил Галустян, певец Александр Иванов, ведущий из Украины Тимур Мирошниченко. Под вопросом остается участие Стаса Пьехи, Аниты Цой, Тамары Гвердцители и Николая Баскова.

Сергей Соседов заявил, что «Славянский базар» всегда был праздником для братских народов, поэтому артисты, отказавшиеся от участия, поступают крайне неправильно.

«Никакого политическая характера фестиваль не несет. А вот артисты, которые из-за политики отказываются от выступления, добиваются разъединения славянских народов. Такая позиция мне не близка», - заявил шоумен.

Сергей Васильевич отметил, что на концерт артистов ждет вовсе не президент Белоруссии, а зрители страны. Можно быть не согласными с политикой страны, но исполнители выступают для зрителя.

В заключение Соседов добавил, что, отворачиваясь от зрителя, артисты делают хуже только фанатам и себе, ведь их аудитория также может от них отвернуться.

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