Композитор Юрий Лоза объяснил, почему не считает деятельность певца Сергея Лазарева творчеством

Юрий Лоза объяснил, почему не считает деятельность Сергея Лазарева творчеством.

1 апреля 38 лет исполняется российскому певцу Сергею Лазареву. Вместе с другими коллегами певца его поздравил и советский и российский автор-исполнитель, композитор, поэт Юрий Лоза. Правда, получилось это у него оригинально. Об этом сообщает издание ФАН.

Вместе со словами поздравлений артист рассказал, почему для него деятельность Лазарева не является творчеством. В то время, как его песни знакомы чуть ли не каждому, к тому же Лазарев дважды выступал на Евровидении.

Юрий Лоза, по его словам, в слово «творчество» вкладывает более глубокий смысл, чем это принято считать.

«Есть такое понятие — «творчество». В этимологии этого слова заложено слово «творить». Творить в моем понимании — это делать то, чего раньше никогда не было. Я так понимаю творчество. Не было скульптуры и тут — раз, она появилась. Творец взял и сотворил. А вот Сергей Лазарев — певец, в моем понимании — исполнитель, а это немного другое», — объяснил Лоза свою точку зрения.

Вместе с тем композитор присоединился к массе поздравлений, полученных артистом с день рождения.

«Присоединяюсь ко всем хорошим словам, которые ему сегодня скажут», — сказал Лоза.