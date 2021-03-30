Актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий вышел из колонии

Актер сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий вышел из колонии в Рязани по УДО (условно-досрочному освобождению). Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник.

Ходатайство осужденного на 8 лет тюрьмы актера об освобождении по УДО рассматривалось десятого февраля. Сам Гуменецкий при этом находился в больнице №2 УФСИН. Прошение было одобрено - актера выпустили по болезни согласно статьи 81 УК.

Артиста задержали в сентябре 2015 года после того, как в принадлежащем ему гараже был найден расфасованный по килограммовым пакетам синтетический наркотический концентрат.

Как подчеркивает газета, его вполне бы хватило на изготовление «7 тонн наркотиков».

В ходе следствия стало известно, что прибыль от партии могла составить порядка 16 миллиардов рублей. Курительные смеси, если бы лабораторию в гараже не накрыли правоохранители, могли бы распространять по всем регионам страны.