Актер Павел Деревянко не смог вспомнить фильм, в котором снимался у 75-летнего Никиты Михалкова

Сегодня, 15:49

Анна Лисова

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Актер Павел Деревянко не смог вспомнить фильм, в котором снимался у 75-летнего Никиты Михалкова

Актер Павел Деревянко забыл, в каком фильме он снимался у именитого российского режиссера Никиты Михалкова. 

В интервью телеведущей Тине Канделаки, которое вышло в эфире Радио «Комсомольская правда», он отметил, что снимался в фильме Михалкова, но вот название картины забыл. 

«Я снимался в его кино. Господи, как его назвать? Большой, огромный, трехъярусный фильм Никиты Сергеевича. Господи, как он называется-то», — сказал Деревянко. 

При этом он рассказал, что на съемочной площадке встречался с Михалковым не часто. Тем не менее актер не сомневается, что на момент съемок режиссер относился к нему хорошо. По словам Деревянко, он испытывает большое уважение к Михалкову. 

Отметим, Павел Деревянко сыграл роль солдата без ног в фильме «Утомленные солнцем 2: Цитадель», которая стала продолжением культовой картины «Утомленные солнцем», снятой еще в 1994 году. 

Михалков не так давно высказался по поводу поддержки актером оппозиционера Алексея Навального. По мнению режиссера, Деревянко получает достаточно хорошие гонорары, поэтому его удивили политические взгляды. 

Комментируя слова Михалкова, актер отметил, что сумма в 300 тыс. рублей, которую он назвал, не корректна, и ему было неприятно услышать подобные слова от именитого режиссера. 

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