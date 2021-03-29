Константин Богомолов получит 1,3 миллиона рублей за постановку «Кармен» в Перми

Сегодня, 08:54

0

Image 16+
Константин Богомолов получит 1,3 миллиона рублей за постановку «Кармен» в Перми

Уже на этой неделе, а точнее 3 апреля, зрители Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского смогут увидеть современную постановку оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Постановщиком является известный театральный режиссер и муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов. Стало известно о том, что за спектакль в Перми он получит гонорар в размере 1,3 миллиона рублей. 

Стоит отметить, что наибольший гонорар в данной постановке достанется все же не режиссеру, а дирижеру оперы Филиппу Чижевскому. Он за премьеру должен получить 1,5 миллиона рублей.

Кроме этого, журналисты узнали о зарплатах других участников оперы «Кармен». Так, исполнитель партии Хозе – артист Большого театра Арсений Яковлев получит за свое выступление 1,1 миллион рублей, а артист Мариинского театра Павел Янковский, который исполнит партию Эскамильо, заработает 1 миллион рублей.

При этом гонорар Константина Богомолова не является одним из самых высоких среди всех постановщиков Пермского театра оперы и балета. Например, за оперу «Дон Жуан» режиссер Марат Гацалов получил около 2,4 миллиона рублей, а за оперу «Иоланта» - 2,3 миллиона рублей.

Однако всем им очень далеко до постановщика Роберта Уилсона, который поставил в Пермской опере «Травиату» Джузеппе Верди в 2016 году. В результате, за права на использование сценария он получил 6,1 миллиона рублей, за права на использование декораций – 5,1 миллиона рублей, а за права на использование светового дизайна – 3,7 миллиона рублей.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Константин Богомолов получит 1,3 миллиона рублей за постановку «Кармен» в Перми

Сегодня, 08:54

Поведение Лободы на шоу «Голос.Дети» разгневало зрителей

Вчера, 20:19

Рэпер Моргенштерн подарил своей девушке 5 миллионов рублей наличными и автомобиль Range Rover

Вчера, 11:44

Шепелев заплатил за роды Тулуповой более 500 тысяч рублей

29-03-2021, 15:34

Волочкову проверили на полиграфе на наличие возлюбленного

28-03-2021, 13:19

45-летняя Анастасия Волочкова призналась, что едва не умерла после аборта от Игоря Вдовина

28-03-2021, 11:24

Продюсер шоу «Маска» озвучила размеры штрафов за нарушение договора

27-03-2021, 13:59

Певица Светлана Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга из Узбекистана

27-03-2021, 07:49

Телезрители шоу «Маска» на НТВ подозревают подмену Ольги Бузовой на сцене

26-03-2021, 15:14

Авторы шоу «Маска» случайно рассекретили участника, который покинет проект в воскресенье

26-03-2021, 12:29

Малышева одурачила зрителей перевернутым глюкометром

25-03-2021, 16:04

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Искахов впервые высказался о разводе с певицей

25-03-2021, 09:19

Стало известно, кто купил «Дом-2»

25-03-2021, 09:14

Пригожин защитил Манижу и выступавших в Крыму артистов

24-03-2021, 18:44

Актер Виталий Гогунский заявил, что начнет выплачивать алименты на 11-летнюю дочь

24-03-2021, 12:04

Филипп Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву

23-03-2021, 20:44

Солнцев озвучил возможный гонорар Тимати за съемки в «Холостяке»

23-03-2021, 19:39

Анна Седокова призналась в злоупотреблении алкоголем

19-03-2021, 12:34

Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в поддержку Навального

10-03-2021, 22:14

Малышева назвала живущих в США своих сыновей людьми мира

10-03-2021, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров