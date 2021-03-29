Константин Богомолов получит 1,3 миллиона рублей за постановку «Кармен» в Перми

Уже на этой неделе, а точнее 3 апреля, зрители Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского смогут увидеть современную постановку оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Постановщиком является известный театральный режиссер и муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов. Стало известно о том, что за спектакль в Перми он получит гонорар в размере 1,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что наибольший гонорар в данной постановке достанется все же не режиссеру, а дирижеру оперы Филиппу Чижевскому. Он за премьеру должен получить 1,5 миллиона рублей.

Кроме этого, журналисты узнали о зарплатах других участников оперы «Кармен». Так, исполнитель партии Хозе – артист Большого театра Арсений Яковлев получит за свое выступление 1,1 миллион рублей, а артист Мариинского театра Павел Янковский, который исполнит партию Эскамильо, заработает 1 миллион рублей.

При этом гонорар Константина Богомолова не является одним из самых высоких среди всех постановщиков Пермского театра оперы и балета. Например, за оперу «Дон Жуан» режиссер Марат Гацалов получил около 2,4 миллиона рублей, а за оперу «Иоланта» - 2,3 миллиона рублей.

Однако всем им очень далеко до постановщика Роберта Уилсона, который поставил в Пермской опере «Травиату» Джузеппе Верди в 2016 году. В результате, за права на использование сценария он получил 6,1 миллиона рублей, за права на использование декораций – 5,1 миллиона рублей, а за права на использование светового дизайна – 3,7 миллиона рублей.