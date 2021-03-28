Поведение Лободы на шоу «Голос.Дети» разгневало зрителей

Сегодня, 20:19

Ольга Громова

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Поведение Лободы на шоу «Голос.Дети» разгневало зрителей
Светлана Лобода

В сети ополчились на певицу Светлану Лободу, одного из наставников шоу «Голос.Дети». Ее поведение на слепых прослушиваниях, когда она сделала выбор за Егора Крида, по мнению зрителей, оставляет желать лучшего. Артистке напомнили, что шоу - детское, и выпячивание «пятой точки» совершенно неуместно.

Во время выступления Елизаветы Рогозиной на слепых прослушиваниях к девочке повернулись Баста и Лобода. Егор Крид был в раздумьях. Однако к нему подошла Светлана Лобода и со словами «Надо брать» села на его красную кнопку.

Свой поступок исполнительница пояснила тем, что очень хотела, чтобы юная исполнительница могла выбрать себе тренера из всех представленных. Но некоторые зрители уверены, что в ходе выступления Светлана передумала брать ее в свою команду и, чтобы Рогозина не выбрала ее, развернула Крида.

«Совсем оборзела», «Лобода, ну есть у тебя совесть? Сколько можно врать? Раздумала брать девочку и хотела слить тут же!», «Не знаю, по какому принципу отбирают наставников, но однозначно, что Лобода не справилась с этой ролью», - возмущаются зрители.

Но больше всего их покоробила вульгарность с «пятой точкой».

«Детский конкурс, можно прилично себя вести», «Корректнее надо быть, дети смотрят», - укоряют комментаторы Светлану.

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