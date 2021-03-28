Рэпер Моргенштерн подарил своей девушке 5 миллионов рублей наличными и автомобиль Range Rover

23-летний скандальный рэп-исполнитель Моргенштерн одарил свою девушку Дилару Зинатуллину дорогими подарками в честь ее 21-летия. В честь дня рождения своей возлюбленной Моргенштерн презентовал Диларе кейс с 5 миллионами рублей, и роскошный автомобиль Range Rover красного цвета.

Пафосный и роскошный подарок Моргенштерн презентовал свой девушке с размахом — во время запуска салюта на грандиозной вечеринке в честь именинницы. В свой 21-й день рождения Дилара, которая также родом из Уфы, получила от Алишера Моргенштерна шикарный Range Rover красного цвета стоимостью в 7 млн рублей, а также серебристый кейс с 5 миллионами рублей «на мелкие расходы».

На этом сюрпризы от эпатажного исполнителя не закончились — в конце вечера девушка получила праздничный торт с цифрой 21, где единица была выполнена в виде фаллоса.

«С др [нецензурное выражение]!!! Та самая женщина, которая была рядом с Алишером еще до Моргенштерна, а теперь весь этот мир наш! Люблю пипец, жопа топ», - так «романтично» поздравил Моргенштерн Дилару на своей странице в Instagram.

Ранее на день всех влюбленных 14 февраля певец также преподнес возлюбленной дорогой подарок — часы марки Patek Philippe, стоимость которых составляет не менее 2 миллионов рублей.