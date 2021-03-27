Шепелев заплатил за роды Тулуповой более 500 тысяч рублей

Сегодня, 15:34

Александр Зуев

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Шепелев заплатил за роды Тулуповой более 500 тысяч рублей

Вчера у Дмитрия Шепелева родился второй ребенок. Его избранница Екатерина Тулупова подарила 38-летнему телеведущему сына. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, что очень радует счастливого отца. Дмитрий поблагодарил в Инстаграме поклонников за поздравления.

Напомним: у телеведущего есть еще сын Платон, родившийся от отношений с Жанной Фриске, а  Екатерина воспитывает дочь Ладу от первого брака. Дмитрий рассказал,  что Екатерина попала в одну из престижных московских клиник после вечеринки,  где они хорошо повесились вместе с друзьями. По мнению телеведущего, это лучший сценарий рождения ребенка.

Роды в отличных условиях обошлись Шепелеву достаточно дорого. По прайсу «все включено», который выбирают многие  селебрити, палата в элитной клинике стоит от 577 до 682 тысячи рублей.

В палате класса люкс есть две комнаты и два санузла, а также тревожная кнопка и кровать для роженицы с возможностью автоматического регулирования спинки, пишет starhit.ru.

Ранее Шепелев признался, что не против получить статус многодетного отца. Телеведущий надеется, что все дети в его растущей семье подружатся. Поначалу Дмитрий и Екатерина не знали, как сказать детям о грядущем пополнении в  семье. Шепелев стал узнавать у них, хотели бы они брата, сестру или нет. 

Дети ответили: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». 

Тогда  Дмитрий и Екатерина сказали напрямую, что хотят еще детей.

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