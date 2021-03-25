Продюсер шоу «Маска» озвучила размеры штрафов за нарушение договора

Сегодня, 13:59

Ольга Громова

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Продюсер шоу «Маска» озвучила размеры штрафов за нарушение договора

Продюсер популярного проекта «Маска» Юлия Сумачева в беседе с изданием «Собеседник» назвала размеры штрафов за нарушение договора о неразглашении информации об участниках шоу. Их стали заключать не только с артистами и командой, которая с ними работает и готовит их к выступлению, но и со зрителями. Необходимость в этом возникла после того, как некоторые побывавшие на съемках россияне начали выкладывать в Сеть видео.

Сейчас, когда участник снимает маску, зрителей просят покинуть зал.

«Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора – миллион рублей. У сотрудников съемочной группы больше – до трех миллионов рублей», - рассказала Сумачева.

А если уж сам участник не сможет держать язык за зубами и даст ему волю, ему стоит настроиться на более внушительный штраф - до 10 миллионов рублей.

Касательно определенного числа выпусков для участников шоу, благодаря которому якобы планируется, кто останется до финала сезона, а кто вылетит раньше, его, как уверяет продюсер, нет.

«Вы думаете, мы зрителям и членам жюри говорим, как голосовать? Все решения членов жюри — это их решения», — заверила Сумачева.

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