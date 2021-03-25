Певица Светлана Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга из Узбекистана

Несмотря на то, что многочисленные пластические хирурги неоднократно заявляли о том, что певица Светлана Лобода прибегала к их услугам, сама артистка всегда отрицала подобные обвинения. Однако и сами фанаты исполнительницы уверены в том, что на лице Светланы видна не одна пластическая операция. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Новым поводов для слухов стал ролик, опубликованный в Instagram пластическим хирургом из Узбекистана Донийором Чориевым. На видео можно увидеть, как пациентке, воспользовавшейся услугами ринопластики, снимают швы. Все бы ничего, но клиентка как две капли воды похожа на Светлану Лободу. Более того, для большей провокации ситуации доктор отметил саму звезду под видеороликом.

Безусловно, за короткие сроки сюжет разнесся по всей Сети. Это породило массу слухов и домыслов, поэтому самой Светлане пришлось объясниться с поклонниками на своей странице Instagram.

В свое оправдание Лобода записала видео, на котором прекрасно выглядит и никаких следов от операции на ее лице не видно. Певица рассказала, что сейчас находится в столице и занимается презентацией своей новой композиции. Артистка обвинила хирурга Донийора Чориева в дешевых попытках пропиариться.

«Что я вам скажу, молодой человек, вы попали. Мои юристы с вами свяжутся, и вы выплатите мне компенсацию», - с негодованием заявила Светлана.

Стоит отметить, что в скором времени хирург удалил видео.