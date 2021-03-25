Певица Светлана Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга из Узбекистана

Сегодня, 07:49

0

Image 16+
Певица Светлана Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга из Узбекистана

Несмотря на то, что многочисленные пластические хирурги неоднократно заявляли о том, что певица Светлана Лобода прибегала к их услугам, сама артистка всегда отрицала подобные обвинения. Однако и сами фанаты исполнительницы уверены в том, что на лице Светланы видна не одна пластическая операция. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Новым поводов для слухов стал ролик, опубликованный в Instagram пластическим хирургом из Узбекистана Донийором Чориевым. На видео можно увидеть, как пациентке, воспользовавшейся услугами ринопластики, снимают швы. Все бы ничего, но клиентка как две капли воды похожа на Светлану Лободу. Более того, для большей провокации ситуации доктор отметил саму звезду под видеороликом.

Безусловно, за короткие сроки сюжет разнесся по всей Сети. Это породило массу слухов и домыслов, поэтому самой Светлане пришлось объясниться с поклонниками на своей странице Instagram.

В свое оправдание Лобода записала видео, на котором прекрасно выглядит и никаких следов от операции на ее лице не видно. Певица рассказала, что сейчас находится в столице и занимается презентацией своей новой композиции. Артистка обвинила хирурга Донийора Чориева в дешевых попытках пропиариться.

«Что я вам скажу, молодой человек, вы попали. Мои юристы с вами свяжутся, и вы выплатите мне компенсацию», - с негодованием заявила Светлана.

Стоит отметить, что в скором времени хирург удалил видео.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Певица Светлана Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга из Узбекистана

Сегодня, 07:49

Телезрители шоу «Маска» на НТВ подозревают подмену Ольги Бузовой на сцене

Вчера, 15:14

Авторы шоу «Маска» случайно рассекретили участника, который покинет проект в воскресенье

Вчера, 12:29

Малышева одурачила зрителей перевернутым глюкометром

25-03-2021, 16:04

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Искахов впервые высказался о разводе с певицей

25-03-2021, 09:19

Стало известно, кто купил «Дом-2»

25-03-2021, 09:14

Пригожин защитил Манижу и выступавших в Крыму артистов

24-03-2021, 18:44

Актер Виталий Гогунский заявил, что начнет выплачивать алименты на 11-летнюю дочь

24-03-2021, 12:04

Филипп Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву

23-03-2021, 20:44

Солнцев озвучил возможный гонорар Тимати за съемки в «Холостяке»

23-03-2021, 19:39

Анна Седокова призналась в злоупотреблении алкоголем

19-03-2021, 12:34

Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в поддержку Навального

10-03-2021, 22:14

Малышева назвала живущих в США своих сыновей людьми мира

10-03-2021, 10:44

Критик Соседов предрек России крах на «Евровидении»

10-03-2021, 08:44

Никита Михалков в очередной раз разоблачил протестующих российских актеров

8-03-2021, 16:44

Пригожин отреагировал на идею критика Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу

7-03-2021, 22:49

Собчак посчитала деньги режиссера Никиты Михалкова

7-03-2021, 11:24

Дмитрий Нагиев предрек скандал на «Голосе» из-за дочери певца Трофима

6-03-2021, 14:14

Алана Мамаева может сесть в тюрьму за угрозу убийством любовнице мужа

5-03-2021, 15:54

Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество

5-03-2021, 12:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров