Телезрители шоу «Маска» на НТВ подозревают подмену Ольги Бузовой на сцене

Сегодня, 15:14

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Телезрители шоу «Маска» на НТВ подозревают подмену Ольги Бузовой на сцене

Зрители шоу «Маска» на НТВ подозревают подмену Ольги Бузовой на сцене.

Внимательные зрители популярного шоу «Маска» уверены, что вместо Ольги Бузовой в костюме Розовой Пантеры выходила другая девушка. Среди аргументов в пользу своих выводов они приводят разницу в росте обеих, а также разные голоса. 

Так, сторонники этой гипотезы уверены, что на сцене долгое время была статистка, более низкая по росту, чем Бузова. Она двигалась под ритм заранее записанной песни. Кроме того, голос у той был совершенно другой: у Бузовой вряд ли получилось бы вытянуть эти ноты.

«Если бы Бузяндра сама исполняла эти песни, давно бы уже поехала на Евровидение. Имеющий уши понимает, что так она не поет»; «Вместо Бузовой кто-то другой выходил. Бузова явно выше, чем та девочка, которая выступала в этом костюме»; «А кто пел за неё? Ну реально же Бузова так не споёт при всём её желании!» - обсуждают пользователи «ВКонтакте».

Также единодушны зрители шоу были и еще в одном: Розовая Пантера показалась им не самым талантливым персонажем, ее уже можно было бы давно попросить покинуть сцену.

В анонсе конкурса зрители рядом с Вячеславом Макаровым случайно разглядели крылья Единорога и предположили, что именно он следующий, кто покинет шоу.

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