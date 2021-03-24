Авторы шоу «Маска» случайно рассекретили участника, который покинет проект в воскресенье

Анонс нового выпуска шоу «Маска» взбудоражил россиян. Многие считают, что создатели проекта в нем случайно рассекретили участника, который следующим снимет маску, под которой выступал.

Следующий выпуск популярного шоу выйдет на НТВ только в следующее воскресенье. В прошлые выходные проект покинула Ольга Бузова, которая была Розовой Пантерой. Кто же следующий?

В анонсе показаны мельком номера, которые будут представлены на суд телезрителей и жюри 28 марта. Также обращают на себя внимание лица ведущих. Валерия изобразила удивление, а Регина Тодоренко не сумела скрыть слезы. А около Вячеслава Макарова на короткий миг промелькнул край белого крыла. И поклонники тут же увидели в этом намек на то, кто следующим уйдет и снимет маску.

«100% Единорог», «Спалили. Единорог», «Виден кусок белого костюма в анонсе. Скорее всего принадлежит Единорогу», - дружно высказались телезрители.

К слову, пользователи соцсетей уверены в том, что под личиной этого героя скрывается Наталья Подольская.