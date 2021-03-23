Малышева одурачила зрителей перевернутым глюкометром

Поклонники телепередачи «Жить здорово!» были в очередной раз разочарованы поведением Елены Малышевой. Последний выпуск шоу был посвящен сахарному диабету.

Ведущая показала аудитории поддельные данные глюкометра. А произошло это после того, как Малышева хотела найти среди зрителей диабетика, чтобы замерить уровень сахара в крови. Но желающих в зале не оказалось. Тогда такой человек нашелся среди съемочной группы. Ему сделали замер за кадром. Малышева решила схитрить, и заявила, что замер показал 9,5, а норма — 6 и ниже. Но ей не удалось провести зрителей, так как те заметили, что ведущая перевернула прибор, который показал 5,6.

После увиденного многие зрители ощутили себя одураченными. Подвох стал заметен, когда оператор снял его крупным планом.

«Вы нас за дураков держите?», «Вся российская медицина в одном шоу», «Дельный совет диабетикам получился, ничего не скажешь», — прокомментировали выпуск зрители на YouTube-канале шоу.