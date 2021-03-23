Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Искахов впервые высказался о разводе с певицей

В 2020 году новостью о разводе общественность ошарашила певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Искахов. Впервые экс-супруг российской звезды рассказал о том, как переживает развод. Об этом сообщает «PeopleTalk».

Ранее Дмитрий уже рассказывал о том, что пережить расставание с Полиной ему было тяжело, но время все расставило по местам. Сейчас Исхаков признался, что в его жизни начался новый период, который характеризуется творческим всплеском.

«В результате нашего развода у меня появилась масса времени на себя. Раньше мы много летали, я всегда помогал во всех процессах, а теперь появилось время на творчество и на свою фотостудию. Распад семьи был для меня серьезным потрясением, но я смог передать эту энергию в свое творчество», - признается Дмитрий.

Ранее общественность заявила о том, что у фотографа уже начался новый роман. Слухи он не комментировал, однако признался, что действительно состоит в отношениях.

«Имя моей возлюбленной довольно известное, поэтому пока я бы не хотел его раскрывать», - ответил Исхаков.

Также Дмитрий добавил, что с Гагариной общаются исключительно касательно вопросов об их общей трехлетней дочери Мии. Кроме того, фотограф имеет право встречаться и со старшим сыном Полины, 13-летним Андреем, которого он воспитывал с пяти лет.