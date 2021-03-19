Актер Виталий Гогунский заявил, что начнет выплачивать алименты на 11-летнюю дочь

Сегодня, 12:04

0

Image 16+
Актер Виталий Гогунский заявил, что начнет выплачивать алименты на 11-летнюю дочь
Актер Виталий Гогунский

42-летний российский актер и звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский после длительных споров с экс-супругой согласился выплачивать алименты на свою 11-летнюю дочь Милану. Актер заявил, что не выплачивал алименты в течение 2 лет именно потому, что при разводе с женой, моделью Ириной Маирко, потратил «все, что у него было», передает «Телепрограмма».

Исполнитель роли Кузи в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага» Виталий Гогунский публично заявил, что намерен начать выплачивать алименты на свою дочь бывшей супруге Ирине Маирко. О своем решении актер объявил на программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», где стал приглашенным гостем. В интервью телеведущему Борису Корчевникову Гогунский сообщил, что хоть он практически и не видится со своей 11-летней дочерью Миланой, он все же будет выплачивать алименты, сумму которых назначил суд.

«Я всегда брал на себя всю финансовую сторону вопроса еще когда мы жили в браке. При разводе я выплатил Ирине значительную сумму, отдал практически все, что у меня было, но этого ей показалось мало. Она обвинила меня в том, что я не плачу алименты — но она даже не давала мне видеться с дочерью! Очень жаль, что в свое время я не послушался родителей, которые изначально были против нашего брака. Я так не хотел травмировать своего ребенка, но жить вместе с Маиркой мы попросту уже не могли. Я не платил алименты два года. Я просто отдал при расставании все. Попросил юристов, чтобы они занялись этим вопросом. Все закрою в самое ближайшее время», - поделился Виталий Гогунский.

Актер признался, что очень бы хотел, чтобы дочь жила с ним, но при разводе суд принял сторону матери, и дочь Милана осталась проживать с Ириной Маирко.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Актер Виталий Гогунский заявил, что начнет выплачивать алименты на 11-летнюю дочь

Сегодня, 12:04

Филипп Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву

Вчера, 20:44

Солнцев озвучил возможный гонорар Тимати за съемки в «Холостяке»

Вчера, 19:39

Анна Седокова призналась в злоупотреблении алкоголем

19-03-2021, 12:34

Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в поддержку Навального

10-03-2021, 22:14

Малышева назвала живущих в США своих сыновей людьми мира

10-03-2021, 10:44

Критик Соседов предрек России крах на «Евровидении»

10-03-2021, 08:44

Никита Михалков в очередной раз разоблачил протестующих российских актеров

8-03-2021, 16:44

Пригожин отреагировал на идею критика Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу

7-03-2021, 22:49

Собчак посчитала деньги режиссера Никиты Михалкова

7-03-2021, 11:24

Дмитрий Нагиев предрек скандал на «Голосе» из-за дочери певца Трофима

6-03-2021, 14:14

Алана Мамаева может сесть в тюрьму за угрозу убийством любовнице мужа

5-03-2021, 15:54

Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество

5-03-2021, 12:54

Филипп Киркоров презентовал песню участницы конкурса «Евровидение» от Молдавии

5-03-2021, 11:09

67-летний Глызин рассказал о шумных вечеринках в номере Аллы Пугачевой

5-03-2021, 09:19

В смерти 71-летнего Бориса Грачевского обвинили его бывшую жену Анну

5-03-2021, 01:19

Анатолий Вассерман прекратил ходить на шоу Малахова

4-03-2021, 22:49

«Матильду профукал»: Собчак нелестно отозвалась о новой жене Сергея Шнурова

4-03-2021, 16:49

HammAli & Navai объявил о распаде

4-03-2021, 16:29

Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм за долги

3-03-2021, 17:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров