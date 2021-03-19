Актер Виталий Гогунский заявил, что начнет выплачивать алименты на 11-летнюю дочь

42-летний российский актер и звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский после длительных споров с экс-супругой согласился выплачивать алименты на свою 11-летнюю дочь Милану. Актер заявил, что не выплачивал алименты в течение 2 лет именно потому, что при разводе с женой, моделью Ириной Маирко, потратил «все, что у него было», передает «Телепрограмма».

Исполнитель роли Кузи в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага» Виталий Гогунский публично заявил, что намерен начать выплачивать алименты на свою дочь бывшей супруге Ирине Маирко. О своем решении актер объявил на программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», где стал приглашенным гостем. В интервью телеведущему Борису Корчевникову Гогунский сообщил, что хоть он практически и не видится со своей 11-летней дочерью Миланой, он все же будет выплачивать алименты, сумму которых назначил суд.

«Я всегда брал на себя всю финансовую сторону вопроса еще когда мы жили в браке. При разводе я выплатил Ирине значительную сумму, отдал практически все, что у меня было, но этого ей показалось мало. Она обвинила меня в том, что я не плачу алименты — но она даже не давала мне видеться с дочерью! Очень жаль, что в свое время я не послушался родителей, которые изначально были против нашего брака. Я так не хотел травмировать своего ребенка, но жить вместе с Маиркой мы попросту уже не могли. Я не платил алименты два года. Я просто отдал при расставании все. Попросил юристов, чтобы они занялись этим вопросом. Все закрою в самое ближайшее время», - поделился Виталий Гогунский.

Актер признался, что очень бы хотел, чтобы дочь жила с ним, но при разводе суд принял сторону матери, и дочь Милана осталась проживать с Ириной Маирко.