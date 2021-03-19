Филипп Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву

Сегодня, 20:44

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Филипп Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву

53-летний певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров обжаловал в вильнюсском окружном административном суде свое право на въезд в Литву. Адвокат звезды Александр Добровинский отметил, что Киркоров имеет полное право оспаривать запрет МВД Литвы, которое с 19 января 2021 года внесло артиста в список нежелательных лиц, передает «ТАСС».

Запрет на 5-летний въезд в Литву для Филиппа Киркорова МВИД страны объяснило тем, что артист «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины» во время того, как посещал крымский полуостров. Глава коллегии адвокатов «Добровинский и партнеры» Александр Добровинский подчеркнул, что в литовское министерство было направлено объяснительное письмо, где указывалось, что такой запрет отрицательно сказывается в первую очередь на гражданах Литвы. 

«Филиппа Киркорова знают и любят во всем мире как человека искусства, яркого артиста и эмоционального певца. Запретом на въезд в Литву МИД государства нанесло ущерб самому себе — ведь граждане Литвы всегда толпами шли на концерты Киркорова, раскупая билеты за много месяцев до начала его гастрольного тура. Не стоит мстить ему за придуманные обиды на нашу страну через песни о любви. Мы будем оспаривать решение МИД Литвы в вильнюсском суде. На сегодняшний день нами все подготовлено для подачи заявления», - прокомментировал адвокат. 

Примечательно, что первое обращение Филиппа Киркорова в суд с обжалованием решения МИД Литвы состоялось еще 15 февраля, однако на тот момент певец не предоставил в вильнюсский окружной суд акт о запрете на въезд.

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