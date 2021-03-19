«От 10 млн рублей»: Солнцев озвучил возможный гонорар Тимати за съемки в «Холостяке».

В свое время главный холостяк последнего сезона одноименного реалити-шоу - рэпер Тимати - обвинил одну из участниц в получении n-нной суммы денег за возможность участвовать в проекте и бороться за его свободное сердце. Эти слова были произнесены в анонсе второго эпизода. Позже выяснилось, что слова Тимати были адресованы Ларе Лепп, агент которой пытался настоять на оплате, но получил отказ.

На это бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что «холостяк» Тимати и сам, наверняка, заработал на проекте кругленькую сумму. Тем более что как бизнесмен рэпер известен своей предприимчивостью.

«Ему заплатили огромный гонорар. Он бесплатно, что ли, будет развлекать на ТНТ?! Возможно, речь идет о сумме от 10 миллионов рублей», - предположил Солнцев.

Причем Солнцев также считает, что финансовая заинтересованность Тимати в проекте «Холостяк» могла подтолкнуть его расстаться с Настей Решетовой, которая воспитывает сына от него. И вообще, шоумен считает, что музыкант слишком цинично относится к женщинам, что вовсе не добавляет очков проекту.