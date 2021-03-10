Анна Седокова призналась в злоупотреблении алкоголем

Сегодня, 12:34

Ольга Громова

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Анна Седокова призналась в злоупотреблении алкоголем
Украинская певица Анна Седокова

Украинская певица Анна Седокова, экс-солистка группы «ВИА Гра», в своем Instagram сделала неожиданное признание. Порой артистка злоупотребляет алкоголем.

С понедельника наступил Великий пост и Анна Седокова решила его соблюдать. Она больше не пьет и питается исключительно пищей растительного происхождения. Но со спиртными напитками хочет завязать полностью, чтобы не возвращаться к бокалу по окончанию Великого поста.

«Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это не точно. Возможно и навсегда. Сегодня четвертый день моей новой жизни, в которой нет места мясу, молочке, яйцам, алкоголю. Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим Постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь», — заверила знаменитость.

Анна призналась, что раньше она пила вино, практически, ежедневно. Не ограничивала себя и в еде, диет не соблюдала.

«Прийти вечером после тяжелого рабочего дня и порадовать себя бокалом красного хорошего вина со временем стало привычкой», — признала Седокова.

Певица надеется, что сможет справиться со своими вредными привычками и пристрастиями, так как в жизни уже попробовала «все вкусности мира» и самые лучшие вина. Поклонники ее в этом поддержали и пожелали терпения и сил.

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