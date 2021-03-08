Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в поддержку Навального

Актрису Дарью-Аглаю Тарасову, звезду сериала «Интерны» и фильмов «Лед» и «Лед-2», Тимирязевский суд Москвы 10 марта оштрафовал на 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции в Москве второго февраля сего года. Она была организована в поддержку блогера и оппозиционного политика Алексея Навального. Именно второго февраля суд заменил политику по делу Ив Роше условный срок на реальный.

«Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — поведала пресс-секретарь суда Мария Прохорычева в разговоре с корреспондентом РИА Новости .

Аглая Тарасова на заседание суда не явилась - присутствовал только ее адвокат. За «нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения», в котором обвиняли актрису, ей грозил штраф вдвое больше - до 20 тысяч рублей либо же обязательные работы сроком до 40 часов.

Из материалов дела следует, что Аглая Тарасова вечером второго февраля присоединилась к группе граждан в количестве более 500 человек и вместе с ними на улице Большая Дмитровка, привлекая внимание граждан и СМИ, игнорируя требования полицейских, «добровольно приняла участие в несогласованном публичном массовом мероприятии». Также в документе подчеркивалось, что неоднократные требования сотрудников «прекратить свои противоправные действия» Аглая Тарасова оставляла без внимания и не реагировала на них, вследствие чего была доставлена в территориальный отдел полиции.

Напомним: несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального в Москве и в России состоялись не только второго февраля, но также 23 и 30 января. Силовиками, в общей сложности, было задержано более 11 тысяч человек.