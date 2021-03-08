Малышева назвала живущих в США своих сыновей людьми мира

Сегодня, 10:44

0

Image 16+
Малышева назвала живущих в США своих сыновей людьми мира
Елена Малышева с сыновьями

Российская телеведущая, профессор и врач-терапевт Елена Малышева назвала двоих своих сыновей, которые проживают в США, «людьми мира». Она рассказала, что ее дети Юрий и Василий обосновались за рубежом по той причине, что не рассматривают планету как отдельные страны, и занимают позицию, что вся Земля открыта для всех людей независимо от их гражданства. Об этом пишет «Lenta.ru».

59-ти летняя ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева отметила, что современная молодежь имеет несколько иные взгляды на жизнь, устройство мира и политику.

«Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Мои сыновья на данный момент проживают в США, потому что учились там, имеют работу и семью. Но завтра они могут переехать на острова, послезавтра — в английскую деревушку, к примеру. Они в прямом смысле люди всего мира, и хотят иметь возможность путешествовать и раскрывать для себя каждый уголок планеты. В молодежной среде это очень развито», - рассказала Малышева.

Она напомнила, что ее старший сын Юрий учится в США и получает дополнительное врачебное образование в кардиологии и электрофизиологии. Младший сын Василий занимается интернет-бизнесом с сотрудниками из России, Японии и других стран. Елена Малышева является бабушкой троих внуков, которые также проживают в США.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Критик Соседов предрек России крах на «Евровидении»

Сегодня, 08:44

Никита Михалков в очередной раз разоблачил протестующих российских актеров

8-03-2021, 16:44

Пригожин отреагировал на идею критика Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу

7-03-2021, 22:49

Собчак посчитала деньги режиссера Никиты Михалкова

7-03-2021, 11:24

Дмитрий Нагиев предрек скандал на «Голосе» из-за дочери певца Трофима

6-03-2021, 14:14

Алана Мамаева может сесть в тюрьму за угрозу убийством любовнице мужа

5-03-2021, 15:54

Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество

5-03-2021, 12:54

Филипп Киркоров презентовал песню участницы конкурса «Евровидение» от Молдавии

5-03-2021, 11:09

67-летний Глызин рассказал о шумных вечеринках в номере Аллы Пугачевой

5-03-2021, 09:19

В смерти 71-летнего Бориса Грачевского обвинили его бывшую жену Анну

5-03-2021, 01:19

Анатолий Вассерман прекратил ходить на шоу Малахова

4-03-2021, 22:49

«Матильду профукал»: Собчак нелестно отозвалась о новой жене Сергея Шнурова

4-03-2021, 16:49

HammAli & Navai объявил о распаде

4-03-2021, 16:29

Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм за долги

3-03-2021, 17:19

Продюсер Дробыш раскритиковал Баскова за езду на лимузине с охраной

3-03-2021, 09:49

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем смертельном заболевании

3-03-2021, 01:24

Жена Павла Мамаева уличила его в измене

2-03-2021, 21:29

Родители Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева и собственного внука Платона

1-03-2021, 12:59

52-летняя Валерия принесла новорожденную внучку в ресторан

1-03-2021, 12:44

Галкин посмеялся над назвавшей себя гением Бузовой

28-02-2021, 17:49

Комментировать

  • стрыжет бабло на тв а сама нк не врач а рассказчик с другими такимиже неприятно смотреть и слушать
Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров