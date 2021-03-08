Малышева назвала живущих в США своих сыновей людьми мира

Российская телеведущая, профессор и врач-терапевт Елена Малышева назвала двоих своих сыновей, которые проживают в США, «людьми мира». Она рассказала, что ее дети Юрий и Василий обосновались за рубежом по той причине, что не рассматривают планету как отдельные страны, и занимают позицию, что вся Земля открыта для всех людей независимо от их гражданства. Об этом пишет «Lenta.ru».

59-ти летняя ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева отметила, что современная молодежь имеет несколько иные взгляды на жизнь, устройство мира и политику.

«Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Мои сыновья на данный момент проживают в США, потому что учились там, имеют работу и семью. Но завтра они могут переехать на острова, послезавтра — в английскую деревушку, к примеру. Они в прямом смысле люди всего мира, и хотят иметь возможность путешествовать и раскрывать для себя каждый уголок планеты. В молодежной среде это очень развито», - рассказала Малышева.

Она напомнила, что ее старший сын Юрий учится в США и получает дополнительное врачебное образование в кардиологии и электрофизиологии. Младший сын Василий занимается интернет-бизнесом с сотрудниками из России, Японии и других стран. Елена Малышева является бабушкой троих внуков, которые также проживают в США.