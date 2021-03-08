Критик Соседов предрек России крах на «Евровидении»

Сегодня, 08:44

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Критик Соседов предрек России крах на «Евровидении»
Музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов

«Хоть черта лысого пошлите»: Соседов предрек России крах на «Евровидении».

Музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов уверен, что, кто бы Россию не представлял на конкурсе Евровидения, на результат для России это не повлияет. Соседов констатировал: о победе российского исполнителя можно и не мечтать. Об этом сообщает Life.

«Хоть чёрта лысого пошлите, кого угодно. Берите первого человека с улицы и посылайте туда. И будет такой же результат, это не имеет никакого значения, кто именно туда будет послан», — заявил Соседов.

Совсем недавно стало известно, что Россию на Евровидении в Нидерландах представит певица Манижа с песней Russian woman. Она уже пообещала оправдать возложенные на нее надежды.

В этом году исполнителя от страны определяли на всенародном голосовании в прямом эфире. Сама исполнительница своей победе немало удивилась. 

Многие коллеги будущей конкурсантки не согласны с выбором народа. Так, музыкант Юрий Лоза отметил, что певица и в России никому не интересна. А худрук «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева заявила, что номер Манижи проигрывает для уровня конкурса.

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