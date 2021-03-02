«Матильду профукал»: Собчак нелестно отозвалась о новой жене Сергея Шнурова

Сегодня, 16:49

Ольга Громова

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«Матильду профукал»: Собчак нелестно отозвалась о новой жене Сергея Шнурова

Невзирая на то, что с момента развода Сергея Шнурова и его жены Матильды минуло три года, Ксения Собчак никак не может успокоиться. Она до сих пор уверена, что лидер «Ленинграда» поступил неправильно.

Сергей Шнуров после развода в холостяках, напомним, долго не ходил. Буквально через пару месяцев он снова женился. Новой супругой Шнура стала Ольга Абрамова - известная светская львица и дочь миллиардера.

Недавно Сергей сообщил, что они с женой ждут ребенка. Жесткий и брутальный Шнур, узнав о беременности жены, словно переменился - кажется, что он сияет от счастья.

Но многие уверены, что счастье показное, а новая жена на музыканта оказывает далеко не лучшее влияние. От образа веселого и жесткого любителя русского мата почти ничего не осталось. Сергей почти не появляется на тусовках, резко сократил общение с прежними друзьями, «Ленинград» так вообще распустил. Сейчас он - строгий руководитель телеканала, который носит дорогие костюмы и ходит на пресс-конференции к Путину. В качестве журналиста, между прочим.

Ксения Собчак, которая ранее была дружна со Шнуровым, а сейчас поддерживает отношения с его бывшей женой Матильдой, в таких переменах не видит ничего хорошего. Во всем журналистка винит Ольгу Абрамову, которая буквально отрезала музыканта из прежнего круга общения.

«Я очень люблю Матильду. Считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ее профукал… Вот новая женщина для него, конечно, делает хуже, но для себя все грамотно. Пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде, другим людям, а тут уже все - ФСБ, Борис Титов, партия…», - негодует Собчак в эфире шоу «Осторожно, Собчак!».

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