HammAli & Navai объявил о распаде

Сегодня, 16:29

Ольга Громова

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HammAli & Navai объявил о распаде
Участники российского рэп-дуэта HammAli & Navai

Участники российского рэп-дуэта HammAli & Navai в интервью Popcake объявили о распаде. Александр Алиев и Наваи Бакиров вместе выступали в течение пяти лет.

В беседе с журналистами музыканты отметили, что решение о распаде коллектива ими было принято единогласно. Дуэт себя исчерпал прежде всего потому, что все цели, которые ставились в рамках проекта, достигнуты. Теперь Александр и Наваи готовы двигаться дальше сольно и экспериментировать.

«Да, это правда. Мы распадаемся. Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга», — заверили Алиев и Бакиров.

Однако перед тем, как разойтись окончательно, HammAli & Navai выпустят свой последний студийный альбом. Также ребята пообещали отправиться в прощальный совместный тур по городам России.

Рэп-дуэту HammAli & Navai пять лет. Ребята прославились такими хитами, как «Пустите меня на танцпол», «Девочка-война», «Прятки».

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