Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм за долги

Сегодня, 17:19

Ольга Громова

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Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм за долги

Российский комик Михаил Галустян отсудил за долги у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный». Об этом прознали и рассказали авторы Telegram-канала Mash.

Как следует из размещенной заметки, принадлежащая Галустяну компания «Фреш-фильм» вложилась в производство фантастической картины «Кома». Инвестиции оцениваются примерно в 15 миллионов рублей. Картину снимала студия Андреасяна «Энджой мувиз». Когда фильм был готов и вышел на широкие экраны, он провалился в прокате.

«Кома» едва собрала два с половиной миллиона долларов, что намного меньше, нежели понесенные на производство затраты.

В результате Галустян захотел через суд вернуть потраченные деньги. Однако режиссер в процессе разбирательства предложил комику права на фильм «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Этот фильм, в отличие от «Комы», окупившийся и пользующийся популярностью у зрителя.

В ноябре минувшего года Сарик Андреасян заявил, что пожалел о своей дружбе с Владимиром Зеленским - в прошлом артистом, а ныне президентом Украины. Ранее он считал его человеком с большим сердцем, а сейчас мнение о политике поменялось.

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