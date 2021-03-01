Продюсер Дробыш раскритиковал Баскова за езду на лимузине с охраной

Российский музыкальный продюсер и композитор, 54-летний Виктор Дробыш дал интервью на YouTube-канале «Ковальский». В ходе беседы артист высказал свое мнение о современной эстраде и отдельно высказался о «звездной болезни» певца Николая Баскова.

Так, Виктор Яковлевич в первую очередь отметил тех артистов, к которым относится с большим уважением и работать с которыми ему было приятно. В список звезд с положительной репутацией, по версии Дробыша, вошли Валерия, Стас Пьеха, Григорий Лепс и начинающий артист Александр Иванов. Однако особенное внимание продюсер отвел известному рок-музыканту 1980-х годов Игорю Романову. Виктор считает, что сегодня очень многим современным певцам не хватает той стати, какая была у Романова.

«В 80-х годах держать себя артистом было очень трудно, так как это слово для многих было волшебным», - рассуждает Дробыш.

Композитор объяснил, что имеет ввиду чрезмерную «звездность» сегодняшних артистов. Для примера этого «диагноза» Виктор назвал Николая Баскова, которого постоянно сопровождают охранники, как крайне важного в стране человека.

«Сам приезжает на лимузине, за ним – машина с охраной, из которой выбегают охранники. Думаешь, что приехал Клинтон, а оказывается – Басков. Складывается такое ощущение, что за ним сзади бегут террористы», - с юмором отметил Дробыш.

Виктор вспомнил былые времена, когда артист был простым человеком. Он попросту не мог быть супербогатым. Большинство советских звезд вели себя скромно и передвигались по городу на метро, как и все.