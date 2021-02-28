Жена Павла Мамаева уличила его в измене

Сегодня, 21:29

Александр Зуев

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Жена Павла Мамаева уличила его в измене

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Алана, заявила об измене мужа. Она опубликовала в stories Instagram фото предполагаемой любовницы супруга и ее телефон. Речь идет о 29-летней испанке Ирен. 

«Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает», — написала Мамаева.

Она также опубликовала переписку предполагаемой пассии мужа с парнем, который и рассказал об адюльтере Мамаева.

Ранее Алана также утверждала, что Павел уже изменял ей, но она его простила. Так, в 2018 году, когда футболист находился в СИЗО, Алана узнала о его похождениях. Обманутая жена решила устроить мужу жизнь по ее правилам. Она составила для благоверного 30 пунктов, которые он  обязан выполнить после выхода на свободу. Оказывается, ревнивая Алана потребовала от  мужа, чтобы тот нашел всех его проституток, поехал с ней к ним, плюнул им в лицо и сказал, что они - шлюхи и не стоят мизинца жены. Павел ежедневно просит прощения и говорит Алане, как он ее любит. Спортсмен ежемесячно проходит полиграф, берет Алану во все поездки.

Судя по всему, Павел соблюдал не все пункты и снова показал, какой он ходок. А ведь еще недавно Алана признавалась, что заново влюбилась в мужа.

Отметим, что Павел Мамаев перешел в «Ростов» в сентябре 2019 года после отбывания годичного срока заключения. Любвеобильный футболист клялся жене в верности, однако Алана уличила его во лжи. 

32-летний футболист женат на Алане с 2013 года, у них есть дочь.

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