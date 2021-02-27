52-летняя Валерия принесла новорожденную внучку в ресторан

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52-летняя Валерия принесла новорожденную внучку в ресторан
Певица Валерия

52-летняя певица Валерия принесла новорожденную внучку в ресторан.

1 января 2021 года российская певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее сына Арсения и его возлюбленной Лианы Волковой родилась дочь Селин. Как призналась сама счастливая бабушка в эфире «Однажды» на НТВ, она очень любит новорожденную внучку, к тому же ей иногда кажется, что это ее дочь.

«У меня полное ощущение, что это я ее родила», — отметила артистка.

Когда Селин еще только готовилась появиться на свет и Лиана лежала в больнице, артистка сильно переживала и старалась по возможности участвовать в процессе. Сейчас же она до сих пор не может нарадоваться появлению на свет маленького человека.

«Я полюбила внучку до безумия еще до встречи с ней. А теперь прихожу, она мне улыбается, и это такое счастье!» — поделилась Валерия.

Молодая семья живет поблизости от родителей Лианы, поэтому всегда найдется, кому помочь в случае необходимости. Как призналась певица, они с супругом все равно «каждую свободную минуту» спешат к внучке. Пара даже задумала покупку дачи, чтобы по выходным они могли там собираться целыми семьями.

А недавно Валерия нянчила маленькую Селин прямо в ресторане. Артистка выбралась туда на завтрак вместе с членами семьи.

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