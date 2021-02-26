Галкин посмеялся над назвавшей себя гением Бузовой

Максим Галкин пригласил Ольгу Бузову в свою программу «Сегодня вечером». В студи гости, как правило, обсуждают свое становление. В ходе беседы Бузова просто рассмешила присутствующих, когда начала путаться в показаниях. В частности, Ольга рассказала, что с детства была гением. По крайней мере, так говорили люди о ней, заявила Бузова. По ее словам, уже с трех лет она изучала языки, рано начала читать и писать, а в первый класс пошла в пять лет. Правда, Ольга была вынуждена остаться на второй год, так как она не понимала, чего от нее хотят. Тогда Ольга испытала стресс из-за большой разницы в возрасте с одноклассниками.

В ходе обсуждения Максим Галкин решил сострить. Он сказал, что проблемы с коммуникацией у Ольги возникли давно.

«Куда они смотрели, когда брали тебя пятилетнюю?» — спросил шоумен.

Галкин иронично заметил, что его пугает тот факт, что они начали обсуждать жизнь Бузовой с первого класса, и есть опасение, что им не добраться до половозрелого возраста. То есть шоумен боялся, что не удастся узнать о более старших годах Бузовой.

Ранее стало известно, что после расставания с Ольгой Бузовой рэпер Дава Манукян попал в пятерку самых популярных российских Instagram-блогеров. Бузова в этот список не попала, но зато количество ее подписчиков в разы больше, чем у ее бывшего возлюбленного.