Пугачева погостила в доме у онкобольного Юдашкина

Сегодня, 21:34

Александр Зуев

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Пугачева погостила в доме у онкобольного Юдашкина

Алла Пугачева уже давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина. Они часто встречаются семьями и публикуют совместные фото. Недавно примадонна навестила знаменитого кутюрье, который, как известно на протяжении нескольких лет борется с онкологией.

Алла Борисовна никогда не скрывала, что относится к Валентину и его жене Марине с большой теплотой и симпатией. О своем визите легенда российской эстрады написала в Инстаграме. В частности, примадонна  заметила, что для нее это счастье иметь в друзьях таких людей.

В гостях Алла Борисовна с удовольствием пообщалась со своим давним другом и его супругой, а также понянчила их младшего внука Аркашу. 

«Спасибо, Господи, за то, что дал возможность найти своих людей и успокоиться», - написала Пугачева. 

В Сети появился кадр, в котором Алла Борисовна предстала, одетой в черную рубашку, слегка оголяющую плечи, и брюки в тонкую полоску. 

У звезды новая прическа – она распрямила волосы. Фанаты были поражены видом помолодевшей примадонны. 

«Обалдеть от Аллы Борисовны», «Какая вы красивая, солнышко любимое наше, спасибо вам большое!», «Алла Борисовна круто выглядит», - написали  они.

Отметим, что Валентин и Марина живут в браке уже больше тридцати лет. Супругов считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

В 2016 году Юдашкину поставили диагноз — рак пищевода. С тех пор модельер занимается своим здоровьем и проходит лечение, однако он не прекращает свою деятельность. Из-за болезни Юдашкин стал редко появляться на публике. Зато Валентин часто выкладывает в Инстаграме фото с семьей и друзьями.

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