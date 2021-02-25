Пугачева погостила в доме у онкобольного Юдашкина

Алла Пугачева уже давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина. Они часто встречаются семьями и публикуют совместные фото. Недавно примадонна навестила знаменитого кутюрье, который, как известно на протяжении нескольких лет борется с онкологией.

Алла Борисовна никогда не скрывала, что относится к Валентину и его жене Марине с большой теплотой и симпатией. О своем визите легенда российской эстрады написала в Инстаграме. В частности, примадонна заметила, что для нее это счастье иметь в друзьях таких людей.

В гостях Алла Борисовна с удовольствием пообщалась со своим давним другом и его супругой, а также понянчила их младшего внука Аркашу.

«Спасибо, Господи, за то, что дал возможность найти своих людей и успокоиться», - написала Пугачева.

В Сети появился кадр, в котором Алла Борисовна предстала, одетой в черную рубашку, слегка оголяющую плечи, и брюки в тонкую полоску.

У звезды новая прическа – она распрямила волосы. Фанаты были поражены видом помолодевшей примадонны.

«Обалдеть от Аллы Борисовны», «Какая вы красивая, солнышко любимое наше, спасибо вам большое!», «Алла Борисовна круто выглядит», - написали они.

Отметим, что Валентин и Марина живут в браке уже больше тридцати лет. Супругов считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

В 2016 году Юдашкину поставили диагноз — рак пищевода. С тех пор модельер занимается своим здоровьем и проходит лечение, однако он не прекращает свою деятельность. Из-за болезни Юдашкин стал редко появляться на публике. Зато Валентин часто выкладывает в Инстаграме фото с семьей и друзьями.