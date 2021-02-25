Влад Кадони объявил об уходе из шоу «Бородина против Бузовой»

Влад Кадони объявил, что больше не является ведущим шоу «Бородина против Бузовой». В пятницу, 26 февраля, вышел последний выпуск программы с его участием.

«Отработал последнее шоу «Бородина против Бузовой», с марта месяца оно продолжается без меня», — написал он в своем микроблоге.

Влад поблагодарил за сотрудничество Ксению и Ольгу, выразив надежду, что они сумеют сохранить добрые отношения.

Свой уход Кадони объяснил новым этапом в своей жизни.

«Я открыт новым проектам, теперь ничем не сдержан и не ограничен. Но самые главные силы пока направляю на свою программу личностного роста», — написал он.

Влад, напомним, был не только ведущим этого шоу, но и «Дома-2» - о закрытии этого проекта ТНТ объявил в конце декабря минувшего года.

Под публикацией ведущего многие участники телестройки выразили сожаление, что он уходит. Они убеждены, что без него шоу многое потеряет и уже не будет таким ярким.

«Хоть в названии шоу ББ и нет буквы К, но всё же без тебя оно не будет таким БомБезным», — написал Роман Капаклы.

Андрей Черкасов, который ранее тоже был ведущим телестройки, считает, что ТНТ совершил ошибку, согласившись отпустить Кадони.

«Как тяжело представить «Барселону» без Месси, так же тяжело представить шоу ББ без тебя... Это потеря. А со стороны ТНТ — ошибка», — сокрушается он.

По словам Кадони, после ухода он, в первую очередь, намерен направить свои силы на программу личностного роста.