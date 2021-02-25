Бывшую жену футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину ввели в искусственную кому на четыре дня

Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина пробыла в коме четыре дня.

Некоторое время назад Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, призналась, что страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания. Такая болезнь грозила женщине не только инвалидностью, но и смертью. Правда, тогда значительная часть подписчиков Казьминой усомнились в ее искренности и заговорили про неудачную пластику.

Однако вскоре стало ясно, что на самом деле ситуация очень непростая. Модель рассказала, что на тот момент уже перенесла несколько хирургических операций и еще несколько запланировано. По словам Казьминой, она не уверена в результатах лечения, однако, ради своих детей старается держать себя в руках.

Недавно стало известно, что Казьмина попала в реанимацию и четыре дня провела в коме. Об этом на своей странице поведала ее мать Наталия Сарычева.

«Ты вернулась к нам...., моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме», - написала она в Instagram.

К слову, последние две недели Алиса не заходила в соцсети, чем вызвала беспокойство подписчиков.

По предположению эксперта, женщина может страдать от гранулематоза Вегенера - очень опасной болезни, считающейся неизлечимой. Она повреждает стенки кровеносных сосудов, а это приводит к разрушению окружающих тканей. Кроме того, по словам эксперта, ремиссия если и наступит, в конце концов болезнь все равно возьмет свое. Хотя агрессивные методы лечения и могут отсрочить болезнь на несколько лет.