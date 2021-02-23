Телеведущая Ксения Бородина призвала бедных россиянок не рожать детей

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Инстаграме пост, в котором высказала мнение о том, что женщина, собираясь стать матерью, должна понимать всю свою ответственность. По ее словам, женщины должны рожать столько детей, сколько смогут сами обеспечить.

Бородина упомянула, что в письмах к ней женщины жалуются на алиментщиков — бывших мужей. Выходит, что женщинам приходится растить детей самостоятельно, поэтому, считает телеведущая, они должны рассчитывать на свои силы. Надеяться на помощь мужчины слишком наивно, так как случиться может всякое: муж ушел, заболел, потерял работу, умер. Ксения считает естественными надежды женщин на счастливую семью и на то, что даже в разводе мужчина позаботится о детях. Однако таких семей совсем немного, заметила Бородина.

Ознакомившись со взглядами телеведущей, подписчики высказали самые разные мнения. Одни согласились с выводами Бородиной. Другие сочли, что подобная позиция толкает мужчин уходить из семьи. Подписчики подчеркнули, что рождаемость снизилась бы в несколько раз, если бы все рожали, рассчитывая только на свой бюджет. А кто-то обратил внимание на то, что с женщиной тоже может что-то случиться, и если следовать такой логике, можно вовсе не рожать.

Ранее телеведущая Алена Водонаева заявила, что дети в бедных семьях зачастую рождаются от неумения предохраняться.