Исхудавший Валентин Юдашкин начал носить парик

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина. На свежем фото сразу бросается в глаза его сильная худоба.

Новой фотографией с мужем поделилась в социальной сети Instagram Марина Юдашкина. Супруги позировали за столиком в модном российском ресторане. Марина и Валентин предпочли для ужина облачиться в одежду классического кроя. 57-летний модельер, как считают поклонники, дополнительно надел и парик - от натуральных волос его, впрочем, отличить тяжело.

«Ужин перед просмотром фильма Дом Пьера Кардена.… в 1991 году Пьер Карден предоставил свой дом в Париже для показа Валентина Юдашкина. Тогда для нас это было очень важно, за что мы ему очень благодарны!», — написала Марина под фото.

Поклонники поблагодарили ее за фото и пожелали здоровья ее мужу. Хотя он и держится на фото на волне радости и хорошего настроения, фанаты подозревают, что за кадром не все так радужно.

«Вы светлые красивые люди! Самого хорошего вам. А главное здоровья вам!», «Валентину здоровья!», - пишут комментаторы.

Напомним, в 2016 году у Валентина Юдашкина был диагностирован рак пищевода. Модельер долго лечился, и утратил половины легкого и почки. В процессе борьбы с тяжелым заболеванием он сильно похудел и лишился волос, из-за чего и вынужден носить парик.