СМИ раскрыли доходы самых известных российских телеведущих

Александр Масляков, основатель «Клуба веселых и находчивых», является самым богатым телеведущим России. За год он зарабатывает порядка 500 миллионов рублей. В топ-5 самых высокооплачиваемых звезд ТВ также попали Маргарита Симоньян, Андрей Малахов и Владимир Соловьев.

«Неизменный глава КВН, 79-летний телеведущий в год получает 500 млн рублей», — доходы Маслякова раскрыл журнал StarHit.

Авторы уточняют, что этот гонорар основателю КВН «капает» только за съемки новых выпусков юмористической программы.

Директор телеканала RT Маргарита Симоньян вторая после Маслякова по уровню дохода. За год у нее получается заработать 250 миллионов рублей. На третьем месте расположился ведущий политического шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин. Он зарабатывает в пределах 100 миллионов в год - это в национальной валюте.

Далее следует Андрей Малахов, ведущий канала «Россия-1». Его работа оценивается в 90 миллионов - это только на ТВ. У Малахова имеется свое издание, которое также приносит доход, хотя и гораздо более скромный.

Замыкает рейтинг богатых телеведущих Владимир Соловьев с 52 миллионами рублей. «Скромный» заработок позволяет ему иметь недвижимость в Италии, передает «Покатим.ру».