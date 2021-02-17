Российский врач Гергесова назвала опасность аллергии на холод

Сегодня, 17:49

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Российский врач Гергесова назвала опасность аллергии на холод

Главные симптомы аллергической реакции на холод определила кандидат медицинских наук, врач клинико-лабораторной диагностики Lab4U Екатерина Гергесова. Врач указала, что аллергия на холод может повлечь за собой серьёзные последствия вплоть до анафилаксии, поэтому игнорировать первичные признаки аллергической реакции довольно опасно, передает «Ридус».

Доктор Екатерина Гергесова сообщила, что при наступлении сильных морозов крайне важно обеспечить телу хорошую защиту от воздействия холода при выходе на улицу — не забывать про теплый головной убор, защитить руки перчатками, а при температуре ниже 10 градусов надевать специальное термобелье. Первым признаком переохлаждения организма и холодовой аллергии врач назвала появление крапивницы — специфической красной зудящей сыпи, которая обычно покрывает замерзшие участки кожи. При нагревании поврежденного участка кожи нередки случаи припухлости, появления высокой температуры и сильной головной боли. 

«Если не обращать внимания на эти признаки, то могут появиться серьезные симптомы, требующие немедленной медицинской помощи. Особенно опасна немедленная аллергическая реакция из-за резкого повышения чувствительности организма, которая называется анафилаксией. При такой ситуации появляется резкая боль в груди, сильные отеки, быстрое падение артериального давления, затруднение дыхания», - сообщила Гергесова. 

Эксперт подчеркнула, что риск смерти при наступлении анафилаксии составляет до 20%, поэтому пренебрежение аллергической реакцией организма на холод может быть чревато даже летальным исходом.

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