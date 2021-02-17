Сергей Лазарев впервые прокомментировал гей-сплетни о жизни с Владом Топаловым

37-летний российский певец впервые прокомментировал слухи о том, что с 35-летним коллегой по цеху Владом Топаловым его связывают не только дружеские, но и романтические чувства. О романе между артистами заговорили с новой силой после того, как выяснилось, что участник «Евровидения» отдыхал на Бали не только вместе с Алексом Малиновским, но и с мужем Регины Тодоренко.

Сергей Лазарев и Влад Топалов знакомы уже очень давно. Музыкальную карьеру оба начинали с коллектива «SMASH!». Дуэту в нынешнем году исполнится уже 20 лет, и в честь этого юбилея солисты готовят фанатам большой сюрприз.

В беседе с «Собеседником» Сергей Лазарев признался, что после того, как группа распалась, отношения между ним и Владом не складывались, были напряженными. Но через некоторое время все встало на круги своя. И теперь они снова друзья - все обиды, которые были, остались далеко позади.

«Мы понимаем, что потерять близкого друга очень легко, а восстановить отношения, тем более найти родного человека в наше время, не так просто», - заявил певец.

Он добавил, что теперь и он, и Влад - отцы, поэтому общение идет уже на другом уровне.

Лазарев уже не реагирует на громкие заголовки, в том числе о его романах с мужчинами.

«80% того, что обо мне пишут, – полная чушь», - заверил он.