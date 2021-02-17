Сын рэпера Джигана отпраздновал день рождения в костюме от Armani

Сын рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Давид 18 февраля отметил первый день рождения. Счастливые родители устроили для малыша шумную вечеринку в стиле мультфильма «Босс-молокосос». Перед торжеством Оксана сообщила подписчиками в Инстаграме, что уже выбрала костюм для годовалого сына, в котором он отметит свой день рождения. Речь шла о классическом костюме от Armani.

Модель решила посоветоваться с подписчицами от том, какую обувь подобрать под костюм сына: кеды, туфли или стильные лоферы. К тому времени обувь она уже купила, но решила не показывать ее раньше срока.

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова чуть не расстались после рождения сына. Причиной конфликта между супругами стало поведение музыканта. Рэпер стал злоупотреблять наркотиками и алкоголем.

Как известно, Давид - единственный сын модели и музыканта. У супругов есть еще три дочери. Мальчик появился на свет в США. Как раз в тот период, с Джиганом происходили странные и неприятные события. Радость от того, что наконец-то родился мальчик, вскружила голову многодетному отцу, и он угодил в рехаб, из-за чего едва не расстался с женой.

К счастью, семья рэпера не распалась, а, напротив, еще больше сплотилась